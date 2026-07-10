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Брайан Уиндхорст: «Несколько часов назад приличный источник сообщил, что переход Леброна не в «Кливленд» уже состоялся, так что я сейчас осторожно отношусь к слухам»

Радио ESPN из «Кливленда» поделилось информацией «с улиц». Источник, ранее рассказавший о сломанной руке Леброна Джеймса в 2018 году до инсайдеров и официальной информации, сообщил ведущему, что Леброн и Бронни Джеймсы переберутся в «Кавальерс».

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