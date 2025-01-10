Новые регионы получили с 2023 года 56 передвижных культурных центров

В рамках национального проекта «Культура», который реализуется Министерством культуры Российской Федерации, в 2024 году в новые регионы было поставлено 28 передвижных многофункциональных культурных центров — автоклубов, передает пресс-служба ведомства.
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