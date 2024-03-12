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Премьер Грузии назвал требование Киева освободить Саакашвили печальным

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выразил сожаление из-за высказываний главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, заявившего о ряде требований к Тбилиси для нормализации отношений с Украиной.

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