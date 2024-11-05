Врачебные комиссии проверят, как лечат часто болеющих пациентов

Минздрав России предложил изменить порядок выдачи больничных листов, добавив обязательное направление на врачебную комиссию пациентов, которым в течение полугода выдавали больничный не менее четырех раз, сообщает «РГ».
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