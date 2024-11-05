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Врачебные комиссии проверят, как лечат часто болеющих пациентов

Врачебные комиссии проверят, как лечат часто болеющих пациентов

Минздрав России предложил изменить порядок выдачи больничных листов, добавив обязательное направление на врачебную комиссию пациентов, которым в течение полугода выдавали больничный не менее четырех раз, сообщает «РГ».

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