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Царьград

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Главное в иноСМИ 6 октября: Бомбардировщики США эвакуируют из Британии. Украина "отчаянно ищет средства". Школьные протесты во Франции

Главное в иноСМИ 6 октября: Бомбардировщики США эвакуируют из Британии. Украина "отчаянно ищет средства". Школьные протесты во Франции

Американские бомбардировщики в экстренном порядке эвакуируют с британской авиабазы Фэрфорд, которую недавно якобы едва не атаковали пятеро местных жителей.

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