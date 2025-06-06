"Это я прикончил "Северный поток-2"": Трамп взял на себя ответственность за судьбу русского газопровода

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Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
Головка от патефона. .. Это , это я ...
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7 час.
VK
Valeriy Korolev
Значит ты не умный человек так как ты похоронил труд сотен людей
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6 час.
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