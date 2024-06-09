Байден и Макрон выступили за использование Украиной прибыли от активов РФ

REUTERS/Sarah Meyssonnier В ходе встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона два лидера выразили свою поддержку намерений Евросоюза и стран "Группы семи" использовать прибыль от замороженных российских активов на поддержку киевского режима.
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