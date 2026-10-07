«Обратите внимание на вывески»: военкор разобрал удар ВС РФ по предприятиям Fire Point Если положить сегодняшнюю сводку Минобороны РФ на карту, проступит точная схема сборочного конвейера украинских ракет «Фламинго».
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