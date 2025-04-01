Киев отказался назвать дату возвращения 50 жителей Курской области из Сум

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона пока не озвучила конкретную дату возвращения 50 жителей Курской области, которые остаются в Сумах.
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