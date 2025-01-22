В Пушкине получила травму 71-летняя местная жительница. На ее кисти красовались следы от зубов. Как стало известно Мойке78, днем 19 января в квартире на Ахматовской улице пенсионерку покусали.
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В Пушкине получила травму 71-летняя местная жительница. На ее кисти красовались следы от зубов. Как стало известно Мойке78, днем 19 января в квартире на Ахматовской улице пенсионерку покусали.