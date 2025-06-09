Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Карюкалов
    Действительно.В воздухе запахло...
  • Алексей
    Много разговоров вместо быстрых и конкретных действий. "Всё обещаешь и обещаешь Вас. Иванович" (Из анекдота про Чапаева)В воздухе запахло...
  • ruslava Митькина
    Считаю не корректным обсуждать данную тему, все равно как заглядывать в замочную скважину. Фу.......Почему Путин снов...

Зеленский по стопам Маска напал на Трампа: Скандал похлеще, чем в Овальном кабинете

Зеленский по стопам Маска напал на Трампа: Скандал похлеще, чем в Овальном кабинете

Зеленский потребовал от Трампа решительных действий против России REUTERS Мало было американскому президенту Дональду Трампу своих разборок с Илоном Маском в стиле даже не тех самых «двух детей в парке», с остервенением мутузящих друг друга, с которыми он сравнил Россию и Украину, а прямо-таки схватки не на жизнь, а насмерть за игрушку двух карапузов в песочнице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх