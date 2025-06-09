Зеленский по стопам Маска напал на Трампа: Скандал похлеще, чем в Овальном кабинете

Зеленский потребовал от Трампа решительных действий против России REUTERS Мало было американскому президенту Дональду Трампу своих разборок с Илоном Маском в стиле даже не тех самых «двух детей в парке», с остервенением мутузящих друг друга, с которыми он сравнил Россию и Украину, а прямо-таки схватки не на жизнь, а насмерть за игрушку двух карапузов в песочнице.