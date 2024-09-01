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Подполье: в районе используемого ВС ВСУ аэродрома в Днепропетровской области ночью гремели взрывы

Подполье: в районе используемого ВС ВСУ аэродрома в Днепропетровской области ночью гремели взрывы

Еще до поставки долго выпрашиваемых Киевом американских истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon российские военные значительно увеличили интенсивность и периодичность ударов высокоточным оружием по украинским аэродромам, на которых, предположительно, могли быть размещены иностранные самолеты.

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