Подполье: в районе используемого ВС ВСУ аэродрома в Днепропетровской области ночью гремели взрывы

Еще до поставки долго выпрашиваемых Киевом американских истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon российские военные значительно увеличили интенсивность и периодичность ударов высокоточным оружием по украинским аэродромам, на которых, предположительно, могли быть размещены иностранные самолеты.
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