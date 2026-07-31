Минэнерго и Минстрой создали меры для стабилизации энергоснабжения Крыма

Министерство энергетики и Министерство строительства Российской Федерации приступили к совместной проработке комплекса мер, нацеленных на стабилизацию ситуации с электроснабжением на территории Крымского полуострова.
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