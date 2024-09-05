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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Олимпийская семья скоро ощутит нашу любовь. Мы туда вернемся, никаких сомнений в этом нет»

«Хочу вас всех сориентировать на дружбу. Спорт должен объединять все народы Земли. Сегодня, к сожалению, он иногда разделяет, наша страна под баном МОК, абсолютно незаслуженно наши спортсмены страдают.

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