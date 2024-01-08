Евгений Коноплянка после ухода из «Клужа» может перебраться в Казахстан. Бывший полузащитник сборной Украины, «Севильи», «Шальке» и ряда других клубов Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sportinfo.
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