Евгений Коноплянка после ухода из «Клужа» может перебраться в Казахстан. Бывший полузащитник сборной Украины, «Севильи», «Шальке» и ряда других клубов Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sportinfo.