Италия не поддержала кандидатуры Кошты и Каллас на посты в руководстве ЕС

Италия не поддержала кандидатуры бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошты и эстонского премьера Каи Каллас на посты главы Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности соответственно, хотя они были утверждены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии