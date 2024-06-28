Италия не поддержала кандидатуры Кошты и Каллас на посты в руководстве ЕС

Италия не поддержала кандидатуры бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошты и эстонского премьера Каи Каллас на посты главы Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности соответственно, хотя они были утверждены.