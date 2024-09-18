В Госдуме отклонили законопроект, обязывающий дрессировать опасных собак

Также предлагалось запретить разведение некоторых пород в жилых помещениях Депутаты Госдумы отклонили законопроект, предлагающий обязать владельцев опасных собак проходить проверку навыков послушания питомцев и маркировать их, пишет "Парламентская газета".
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