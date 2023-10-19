Си Цзиньпин провел встречу с президентом Аргентины в Пекине

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, который находится в Пекине для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".
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