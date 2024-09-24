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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warhammer 40,000: Rogue Trader получила сюжетное дополнение Void Shadows, а Owlcat Games взялась за ра...

Warhammer 40,000: Rogue Trader получила сюжетное дополнение Void Shadows, а Owlcat Games взялась за ра...

Warhammer 40,000: Rogue Trader получила сюжетное дополнение Void Shadows, а Owlcat Games взялась за работу над следующим большим патчемКак и было обещано, 24 сентября ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader от студии Owlcat Games получила сюжетное дополнение Void Shadows.

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