80 000 автомобилей в год. Chery построит новый завод в Таиланде

Нарит Тердстирасукди, генеральный секретарь Совета по продвижению инвестиций Таиланда, заявил, что компания Chery Automobile получила одобрение на строительство завода по производству электромобилей в Районге, Таиланд.
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