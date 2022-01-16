Киевский политик Розенблат: США уже приняли решение уступить Украину России

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиево-Печерская лавра. Архивное фотоЧитать ria.ru в Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат в эфире телеканала «Наш» заявил, что Вашингтон уже договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.