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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двукратный чемпион парных ТБШ Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за превысившие разрешенный объем инъекции витаминов

Двукратный чемпион парных ТБШ Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за превысившие разрешенный объем инъекции витаминов

16 и 20 декабря 2023-го Перселл получил внутривенные инъекции витаминов объемом более 500 мл. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Теннисной антидопинговой программе, максимально разрешенный объем – 100 мл за 12-часовой период.

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