Россиян предупредили о подорожании рыбы

Существует вероятность снижения объемов вылова лососевых, таких как горбуша, семга и нерка. Ассоциация добытчиков лососей Камчатки и Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области полагают, что скромный улов приведет к скачку цен.
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