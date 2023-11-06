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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Москва и Эр-Рияд подтвердили сокращение экспорта и добычи нефти до конца года

Россия и Саудовская Аравия подтвердили сокращение поставок и добычи нефти до конца года. Москва продолжит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 000 баррелей в день, Эр-Рияд будет добывать на 1 млн баррелей меньше в сутки.

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