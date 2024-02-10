Три главных аспекта халвинга Bitcoin

В апреле состоится самое важное событие на рынке криптовалют. Сокращение вознаграждения за добытый блок Bitcoin отразится на: Майнерах Общем тренде рынка криптовалют Фондовом рынке Майнеры активно распродают запасы Bitcoin в рекордных количествах за 6 лет.