Пассажиры задержанного в Норвегии «Профессора Молчанова» прибыли в Мурманск

Пассажиры задержанного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» прибыли в Мурманск. 69 участников экспедиции вернулись на родину.
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