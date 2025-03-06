Дороги, газ и школы: в краснодарских посёлках, где многодетным семьям выделили участки, идёт активная стройка

Дороги, газ и школы: в краснодарских посёлках, где многодетным семьям выделили участки, идёт активная стройкаВласти Краснодара хотят оперативно решить инфраструктурные вопросы в посёлках, где многодетные семьи получили земельные участки.
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