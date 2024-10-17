"За рулем": водитель может не садиться в машину ДПС до составления протокола

Водителя должно насторожить, если инспектор ДПС предлагает ему сесть в патрульный автомобиль до составления протокола: это может свидетельствовать о том, что недобросовестный полицейский желает договориться о получении взятки.
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