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Экоактивисты выбежали на корт во время матча Чорича против Баутисты-Агута в Кубке Дэвиса

Матч Борны Чорича против Роберто Баутисты-Агута в Кубке Дэвиса пришлось прервать из-за протестующих. Во время второго сета на корт выбежали мужчина и женщина.

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