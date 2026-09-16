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ТАСС

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Дроны "Севера" уничтожили технику и склад ГСМ ВСУ в котле в Харьковской области

Дроны "Севера" уничтожили технику и склад ГСМ ВСУ в котле в Харьковской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" уничтожили наземный роботизированный комплекс и место хранения горюче-смазочных материалов находящихся в окружении в Харьковской области подразделений ВСУ.

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