ХАМАС освободит двух пленных россиянок сразу после прекращения огня

Представители радикального палестинского движения ХАМАС освободят двух пленных россиянок из сектора Газа после договоренности о перемирии, передает агентство РИА Новости со ссылкой на главу отдела внешних связей движения Басема Наима.
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