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ХАМАС освободит двух пленных россиянок сразу после прекращения огня

ХАМАС освободит двух пленных россиянок сразу после прекращения огня

Представители радикального палестинского движения ХАМАС освободят двух пленных россиянок из сектора Газа после договоренности о перемирии, передает агентство РИА Новости со ссылкой на главу отдела внешних связей движения Басема Наима.

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