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Мусаев об Оздоеве в «Краснодаре»: «Очень хороший футболист. Большой объем работы, хорошее движение. Карьера Магомеда говорит за него»

Тренер « Краснодара » Мурад Мусаев оценил подписание экс-хавбека ПАОК Магомеда Оздоева. 33-летний игрок также известен по выступлениям за сборную России, «Зенит», «Рубин» и «Локомотив».

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