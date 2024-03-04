Техника для защиты от необоснованной критики

Нужна ли критика в нашей жизни? Какие положительные и отрицательные моменты можно увидеть в ней? Начнём с положительного момента! Критика сама по себе отличный инструмент, который нас может: улучшать; стимулировать; повышать продуктивность; помогать достигать цели.