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Анатомия бизнеса

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Техника для защиты от необоснованной критики

Нужна ли критика в нашей жизни? Какие положительные и отрицательные моменты можно увидеть в ней? Начнём с положительного момента! Критика сама по себе отличный инструмент, который нас может:     улучшать;     стимулировать;     повышать продуктивность;     помогать достигать цели.

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