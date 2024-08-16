Российские военные нанесли сокрушительные удары ракетами «Вихрь» по ВСУ в Курской области

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Российские военные ночью нанесли удар управляемыми ракетами «Вихрь» с вертолетов Ми-28НМ по военным объектам и технике ВСУ, которые находились в приграничном районе Курской области.
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