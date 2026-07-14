Дальнобойщик оставил работу ради участия в СВО вместе с тремя сыновьями

Механик-водитель 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии российской группировки войск «Центр» Аркадий Харанека рассказал, что оставил работу дальнобойщика и подписал контракт с Минобороны, чтобы защищать страну вместе со своими тремя сыновьями.
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