ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

Дальнобойщик оставил работу ради участия в СВО вместе с тремя сыновьями

Дальнобойщик оставил работу ради участия в СВО вместе с тремя сыновьями

Механик-водитель 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии российской группировки войск «Центр» Аркадий Харанека рассказал, что оставил работу дальнобойщика и подписал контракт с Минобороны, чтобы защищать страну вместе со своими тремя сыновьями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии