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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев отразил 22 из 23 бросков «Бостона» и стал 2-й звездой матча. Победа – 6-я в 24 играх за «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Брюинс» (3:1).  Победа стала для 29-летнего россиянина 6-й в 24 играх после обмена в «Сан-Хосе» (87,8% сэйвов, коэффициент надежности 3,71).

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