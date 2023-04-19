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«Вегас» проиграл «Виннипегу», нанеся 17 бросков в створ – антирекорд клуба в плей-офф

«Голден Найтс» уступили «Джетс» (1:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.  У «рыцарей» набралось 17 бросков в створ против 31 у канадского клуба (в третьем периоде счет был 2:10).

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