Братск готовится к участию в Большом этнографическом диктанте

7 ноября в 13:00 в модельной библиотеке «Добрый дом» (ул. Возрождения, 30 «А») жители Братска смогут проверить свои знания и узнать больше о культурном наследии России в рамках Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая проходит с 1 по 8 ноября.