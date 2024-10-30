Братск готовится к участию в Большом этнографическом диктанте

7 ноября в 13:00 в модельной библиотеке «Добрый дом» (ул. Возрождения, 30 «А») жители Братска смогут проверить свои знания и узнать больше о культурном наследии России в рамках Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая проходит с 1 по 8 ноября.
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