Малинин объяснил, почему живет в Германии

Певец и композитор Александр Малинин заявил, что живет в России и платит здесь налоги, а в Германию периодически ездит, потому что у него есть обязанности перед своими детьми, которые получают там образование.
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