Новая волна жары в США ожидается в центре и на западе в июле

В США на ближайшие три-пять дней прогнозируется новая волна экстремальной жары. Джон Готтшалк из Национальной метеорологической службы заявил, что жара ударит по центральным и западным районам, возможно, сопоставимой силой с недавней волной.
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