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Малкин – 4-й действующий игрок с 1200 очками в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 2-й

Евгений Малкин – 4-й действующий игрок с 1200 очками в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи.

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