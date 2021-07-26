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Решение о количестве зрителей на матче «Крылья» – «Спартак» будет принято за день до игры. Об этом сказал губернатор

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объяснил ситуацию с допуском болельщиков на матч второго тура чемпионата РПЛ между  «Крыльями Советов» и «Спартаком».

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