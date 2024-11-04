“Обидно, раньше задевало”, — Загитова заявила, что Медведева прекратила здороваться с ней

Победа важнее дружбы или дело совсем не в полученной медали? Что скрывает Медведева? На Олимпийских играх в Пхенчхане Евгения Медведева, претендующая на золото, внезапно была вынуждена столкнуться с проигрышем: первое место дали Алине Загитовой.