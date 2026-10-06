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ЮНИСЕФ: от Эль-Ниньо пострадает более 340 млн детей в 100 странах

ЮНИСЕФ: от Эль-Ниньо пострадает более 340 млн детей в 100 странах

Последствия мощного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 340 млн детей в 100 странах. Об этом предупредили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

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