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В Бенине при террористической атаке убиты 5 сотрудников сил безопасности

В Бенине при террористической атаке убиты 5 сотрудников сил безопасности

Вечером в среду в общине Тангьета на северо-западе Бенина произошла масштабная террористическая атака на полицейский участок в населенном пункте Танугу, в результате которой погибли 5 сотрудников сил безопасности, включая трех военнослужащих и двух полицейских.

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