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Мошенники стали вчетверо чаще звонить от имени сотовых операторов

Мошенники стали вчетверо чаще звонить от имени сотовых операторов

Мошенники стали чаще звонить от имени сотовых операторов с требованием продлить SIM-карту. По данным приложения Kaspersky Who Calls, число таких звонков в октябре по сравнению с сентябрем выросло втрое, а в ноябре (по сравнению с сентябрем) – уже вчетверо.

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