К ударам по украинским АЗС подключилась авиация. На кадрах момент прилета ФАБ с УМПК рядом с заправкой в Запорожье и его последствия - случайной жертвой оказался водитель, проезжавший мимо.
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К ударам по украинским АЗС подключилась авиация. На кадрах момент прилета ФАБ с УМПК рядом с заправкой в Запорожье и его последствия - случайной жертвой оказался водитель, проезжавший мимо.
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