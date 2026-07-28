Самой красивой женщиной Земли Mrs. Earth 2026 стала жительница подмосковного Видного. Она победила в международном конкурсе красоты в Малайзии, обойдя 40 участниц из разных стран.
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Самой красивой женщиной Земли Mrs. Earth 2026 стала жительница подмосковного Видного. Она победила в международном конкурсе красоты в Малайзии, обойдя 40 участниц из разных стран.
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