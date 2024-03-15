Отчет МЭА поднял цены на нефть Последний отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку спровоцировал рост цен на нефть.
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Отчет МЭА поднял цены на нефть Последний отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку спровоцировал рост цен на нефть.
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