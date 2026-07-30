Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гексакоптеры "Мангас" сбрасывают на позиции ВСУ мины ТМ-62

Гексакоптеры "Мангас" сбрасывают на позиции ВСУ мины ТМ-62

Противотанковые мины ТМ-62, как понятно из названия, были созданы в начале 60-х годов и предназначены прежде всего для вывода из строя натовской бронетехники в случае начала широкомасштабной войны в Европе.

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